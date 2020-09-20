Süper Lig: Gaziantep FK: 2 - Fatih Karagümrük: 2 (Maç sonucu)

Süper Lig'in 2. haftasında Gaziantep FK, sahasında ligin yeni ekiplerinden Karagümrük'ü konuk etti. Karşılaşma, Karagümrük'ün son dakikada attığı golle 2-2 sona erdi.

Maçtan dakikalar (İkinci Yarı)

49. dakikada Ndao'nun pasında topla buluşan Mevlüt'ün vuruşunda kaleci Günay gole izin vermedi.

53. dakikada Gaziantep FK'nın kullandığı köşe vuruşunda arka direğe seken topu Kana Bıyık tamamlayarak skoru eşitledi. 1-1

57. dakikada Darri'nin pasında penaltı noktasında bomboş pozisyonda topla bulunan Mevlüt meşin yuvarlağı ıska geçerek net bir pozisyondan faydalanamadı.

59. dakikada Muhammet Demir'in kaleci Aykut'un üzerinden aşırttığı pası Andre tamamlayarak ev sahibi ekibi öne geçirdi. 2-1

61. dakikada topla buluşan Darri, müsait pozisyonda uzak direğe doğru şutunu çekti, bu pozisyonda top az farkla dışarı çıktı.

79. dakikada ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Maxim bu noktadan çektiği sert şutta kaleci Aykut topu iki hamlede kontrol etti.

82. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Mevlüt Erdinç'in karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta, top kaleci Günay'da kaldı.

90+5. dakikada kullanılan uzun taç atışında boşta kalan topa Zukanovic çok sert vurdu, savunmanın arasından hareketlenen Mevlüt diziyle tamamlayarak maçın skorunu ilan etti. 2-2

Stad: Gaziantep Kalyon

Hakemler: Alper Ulusoy, Mustafa Emre Eyisoy, Aleks Taşçıoğlu

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Pawel Olkowski, Kana-Bıyık, Alin Tosca, Papy Djilobodji, Junior Morais (Enver Cenk Şahin dk. 64), Jefferson, Güray Vural, Kenan Özer (Muhammet Demir dk. 46), Maxim (Furkan Soyalp dk. 90 ?), Andre (Zvonimir Kozulj dk. 78)

Yedekler: Çağlar Şahin Akbaba, Ulaş Zengin, Oğuz Ceylan, Kubilay Aktaş, Andre Sousa, Abdul Aziz Tetteh,

Teknik Direktör: Marius Sumudica

Fatih Karagümrük: Aykut Özer, Ramazan Civelek (Murat Sarıgül dk. 78), Roco, Zukanovic, Alparslan Erdem, Lucas Biglia (Aatif Chahechouhe dk. 78), Erik Sabo, Darri, Alassane Ndao, Vato Arveladze (Eric Lichaj dk. 61), Artur Sobiech (Mevlüt Erdinç dk. 46)

Yedekler: Viviano, Muzaffer Cem, Furkan Kara, Fatih Kuruçuk, Balkovec, Efe Tatlı

Teknik Direktör: Şenol Can

Goller: Zukanovic (dk. 26), Mevlüt Erdinç (dk. 90+5) (Karagümrük), Kana Bıyık (dk. 53), Andre (dk. 59) (Gaziantep FK)

Sarı Kartlar: Sobiech, Erik Sabo (Karagümrük), Jefferson, Muhammet Demir (Gaziantep FK)