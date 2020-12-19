İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Süper Lig: Gaziantep FK: 2 - Fenerbahçe: 1 (İlk yarı)

Süper Lig’in 13.

Süper Lig'in 13. haftasında Gaziantep FK, Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.




Maçtan dakikalar (İlk yarı)


9. dakikada Güray'ın kullandığı serbest vuruşta üst direkten sekip Gustavo'dan dönen topu Vetrih tamamlayarak ev sahibi ekibi öne geçirdi. 1-0


15. dakikada Pelkas'ın pasında topla buluşan Ferdi'nin yerden çektiği şutu farklı şekilde dışarı çıktı.


17. dakikada Mirallas'ın pasıyla penaltı noktası üzerinde topla buluşan Dicko'nun vuruşunda savunmaya çarpan meşin yuvarlak kornere çıktı.


24. dakikada Nazım Sangare'nin ortasında kale önünde topa dokunan Pelkas, meşin yuvarlağı ağlara göndererek skoru eşitledi. 1-1


35. dakikada Pelkas'ın ceza sahası dışından çektiği sert şutu Günay son anda kornere çeldi.


38. dakikada Djilobodji'nin ceza sahası içerisinde kafayla indirdiği top Tisserand'ın eline çarptı, hakem Cüneyt Çakır penaltı noktasını gösterdi.


39. dakikada Gaziantep FK'nın kazandığı penaltı atışını kullanan Alexandru Maxim kaleci ve topu ayrı köşelere gönderdi. 2-1




Stat: Gaziantep Kalyon


Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun,


Gaziantep FK: Günay Güvenç, Pawel Olkowski, Kana Bıyık, Papy Djilobodji, Alin Tosca, Güray Vural, Amedej Vetrih, Kevin Mirallas, Alexandru Maxim, Dicko, Muhammet Demir


Yedekler: Çağlar Şahin, Kubilay Aktaş, Oğuz Ceylan, Furkan Soyalp, A.Sousa, Jefferson, Enver Cenk Şahin, Kenan Özer, Zvonimir Kozulj, Andre Felipe


Teknik Direktör: Marius Sumudica


Fenerbahçe: Oytun Özdoğan, Nazım Sangare, Serdar Aziz, Marcel Tisserand, Filip Novak, Luiz Gustavo, Ozan Tufan, Dimitris Pelkas, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan, Papiss Cisse


Yedekler: Harun Tekin, Jose Sosa, Sadık Çiftpınar, Mame Thiam, Sinan Gümüş, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Ömer Faruk Beyaz, Eyüp Akcan, Kemal Ademi


Teknik Direktör: Erol Bulut


Goller: Vetrih (dk. 9), Alexandru Maxim (dk. 39 pen.) (Gaziantep FK), Pelkas (dk. 24) (Fenerbahçe)


Sarı Kart: Nazım Sangare (Fenerbahçe)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.