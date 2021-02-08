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Süper Lig: Gaziantep FK: 2 - Göztepe: 0 (Maç Sonucu)

Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig’in 24.

Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 24. haftasında Göztepe'yi konuk etti. Karşılaşmayı ikinci yarıda Papy Djilobodji ve Mirallas'ın attığı gollerle 2-0 galip bitiren Gaziantep FK, puanını 38'e çıkardı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


46. dakikada Oğuz'un pasında ceza alanında kaleyi çaprazdan gören bir noktada topla buluşan Muhammet'in vuruşu savunmadan döndü.


54. dakikada Alexandru'nun kullandığı köşe vuruşunda topa iyi yükselerek kafa vuruşunu yapan Papy Djilobodji, meşin yuvarlağı ağlara göndererek ev sahibi ekibi öne geçirdi. 1-0


57. dakikada ceza alanında topla buluşan Soner Aydoğdu'nun yakın mesafeden yaptığı vuruşu Günay kornere çeldi.


64. dakikada Ndiaye'nin rakiplerini çalımlayarak içeriye çevirdiği topu Halil ağlara gönderdi ama VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle gol iptal edildi.


75. dakikada hızlı gelişen Gaziantep FK atağında topla buluşan Muhammet vuruşunu yaptı, direkten dönen topu Mirallas tamamlayarak farkı ikiye çıkardı. 2-0


77. dakikada ceza alanında topla buluşan Jahovic bekletmeden vuruşunu yaptı, Günay topu iki hamlede kontrol etti.


90+6. dakikada Jahovic'in pasında topla buluşan Ndiaye, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ancak ofsayt gerekçesiyle gol geçerlilik kazanmadı.



Stat: Gaziantep Kalyon


Hakemler: Volkan Bayarslan, Esat Sancaktar, Deniz Caner Özaral


Gaziantep FK: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan, Papy Djilobodji, Ertuğrul Ersoy, Alin Tosca, Güray Vural (Junior Morais dk. 82 ?), Osama Rashid, Alexandru (Jefferson dk. 63), Kevin Mirallas (Andre Sousa dk. 82 ?), Kenan Özer (Bilal Başacıkoğlu dk. 71), Muhammet Demir (Andre Felipe dk. 82 ?)


Yedekler: Mustafa Burak Bozan, Ulaş Zengin, Zvonimir Kozulj, Roderick Miranda, Enver Cenk Şahin


Teknik Direktör: Ricardo Sa Pinto


Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Gassama (Murat Paluli dk. 86 ?), Titi, Marko Mihojevic (Brown Ideye dk. 86 ?), Berkan Emir, Obinna Nwobodo, Anderson Esiti (Adıs Jahovic dk. 61), Soner Aydoğdu, Halil Akpunar (Zlatko Tripic dk. 79), Fousseni Diabate (Peter Zulj dk. 79), Cherif Ndiaye


Yedekler: Balazs Megyeri, Kubilay Sönmez, Yalçın Kayan, Atınç Nukan, Dzenan Burekovic


Teknik Direktör: Ünal Karaman


Goller: Papy Djilobodji (dk. 54), Kevin Mirallas (dk. 75) (Gaziantep FK)


Sarı kart: Rashid (Gaziantep FK)

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