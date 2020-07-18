Süper Lig: Gaziantep FK: 2 - Kasımpaşa: 2 (Maç Sonucu)

Süper Lig’in 33.
Süper Lig'in 33. haftasında Gaziantep FK, sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti. Karşılama, 2-2'lik eşitlikle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İkinci Yarı)
50. dakikada Maxim'in ceza sahası içinden yaptığı sert vuruş az farkla auta gitti.
53. dakikada Maxim'in vuruşunda savunmadan seken top kornere gitti. Gaziantepli oyuncuların penaltı beklediği bu pozisyonda VAR incelemesi sonrası korner kararı verildi.
67. dakikada ceza sahası içerisine çalımlarla giren Thiam'ın sert şutu direğin dibinden dışarı çıktı.
69. dakikada Morais'in ceza sahası önünde çektiği sert şut az farkla dışarı gitti.
78. dakikada Meriah'ın ceza sahası önünde kaptırdığı topla buluşan Maxim, kaleci Ramazan'ı çalımlayıp meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi. 2-2
87. dakikada Aytaç Kara'nın ceza sahası dışından çektiği sert şut Djilobodji'den sekerek dışarı gitti.
Stat: Gaziantep Kalyon
Hakemler: Volkan Bayarslan, Mehmet Metin, Asım Yusuf Öz
Gaziantep FK: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan, Papy Djilobodji, Kana Bıyık, Alin Tosca, Junior Morais, Andre Sousa (Jefferson dk.46), Güray Vural, Kenan Özer (Furkan Soyalp dk.46), Maxim (Chibsah dk.84), Muhammet Demir (Muğdat Çelik dk.90 ?)
Yedekler: Haydar Yılmaz, Ulaş, Olkowski, Mehmet Erdem, Kubilay Aktaş, Pawlowski
Teknik Direktör: Marius Sumudica
Kasımpaşa: Ramazan Köse, Hadergjonaj, Meriah, Brecka, Haddadi, Aytaç Kara, Pavelka (Tarkan dk.75), Yusuf Erdoğan, Mame Thiamx, Hajradinovic (Anıl Koç dk.75), Gohou (Quaresma dk.61)
Yedekler: Mert Can, Berk, Doğucan, Pavelka, İlhan Depe, Fernandes, Sadiku, Fode Koita
Teknik Direktör: Fuat Çapa
Goller: Muhammet Demir (dk.7), Maxim (dk.78) (Gaziantep FK), Mame Thiam (dk.13 ve dk. 36) (Kasımpaşa)
Sarı kart: Maxim, Oğuz Ceylan, Sumudica (Gaziantep FK)