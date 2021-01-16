Süper Lig: Gaziantep FK: 2 - Kayserispor: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig'in 19. haftasında Gaziantep FK sahasında karşılaştığı Kayserispor'u 2-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci Yarı)

47. dakikada kullanılan kornerde savunmadan seken topu önünde bulan Vetrih'in ceza sahası dışından çektiği sert şut az farkla dışarı gitti.

50. dakikada Mirallas'ın pasında kaleciyle karşıya kalan Muhammet Demir'in vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Doğan'ın kucağında kaldı.

61. dakikada Avramovski'nin kullandığı kornerde ceza sahası içinde topa iyi yükselen Kolovetsios, kafa vuruşunu yaparak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1

63. dakikada ceza alanında topla buluşan Henrique'nin rakibini çalımlayıp yaptığı vuruş yan direkten döndü.

73. dakikada Gaziantep FK, VAR incelemesi sonrası Oğuz Ceylan'a ceza sahası içerisinde faul yapıldığı gerekçesiyle penaltı kazandı.

75. dakikada Alexandru Maxim, Gaziantep FK'nın kazandığı penaltı atışını gole çevirerek ev sahibi ekibi bir kez daha öne geçirdi. 2-1

89. dakikada Henrique'nin ceza alanına ortasına İlhan kafayı vurdu, top az farkla yandan auta gitti.

Stat: Gaziantep Kalyon

Hakemler: Halil Umut Meler, Cevdet Kömürcüoğlu, İlker Takpak

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan, Alin Tosca, Papy Djilobodji, Pawel Olkowski, Güray Vural, Amedej Vetrih, Alexandru Maxim (Junior Morais dk. 84 ?), Kevin Mirallas (Zvonimir Kozulj dk. 70), Kenan Özer (Enver Cenk Şahin dk. 67), Muhammet Demir

Yedekler: Çağlar Şahin Akbaba, Aziz Tetteh, Kubilay Aktaş, Andre Felipe, Miraz Cihan, Furkan Soyalp

Teknik Direktör: Erdal Güneş

Kayserispor: Doğan Alemdar, Zoran Kvrzic, Cristian Sapunaru, Dimitrios Kolovetsios, Aziz Behich (Nurettin Korkmaz dk. 83 ?), Joseph Attamah, Manuel Fernandes (Yaw Ackah dk. 46), Aaron Lennon (Gustavo Campanharo dk. 46) , Daniel Avramovski (Emre Demir dk. 86 ?), Pedro Henrique, Wilfried Kanga (İlhan Parlak dk. 83)

Yedekler: İsmail Çipe, Oğuzhan Çapar, Harisson Manzala, Muğdat Çelik, Adem Doğan

Teknik Direktör: Dan Petrescu

Goller: Zoran Kvrzic (dk. 31 k.k.), Alexandru Maxim (dk. 75 pen.) (Gaziantep FK), Dimitrios Kolovetsios (dk. 61) (Kayserispor)

Sarı kartlar: Amedej Vetrih (Gaziantep FK), Kanga, Kvrzic (Kayserispor)