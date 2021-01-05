Süper Lig: Gaziantep FK: 2 - MKE Ankaragücü: 0 (Maç Sonucu)

Süper Lig'in 17. haftasında Gaziantep FK, MKE Ankaragücü'nü konuk etti. Karşılaşmayı 2-0 kazanan Gaziantep FK, son altı maçta beşinci galibiyetini alarak puanı 31 yükseltip liderlik koltuğuna oturdu.

Maçtan dakikalar (İkinci Yarı)

52. dakikada Maxim'in kullandığı köşe vuruşunda Djilobodji kafayı vurdu, kaleci Friedrich topu çizgi üzerinde çeldi.

54. dakikada savunmadan seken topu önünde bulan Maxim'in vuruşu bir kez daha savunmaya çarparak dışarı çıktı.

62. dakikada Güray'ın kullandığı köşe vuruşunda Kana Bıyık kafa vuruşu yaptı, Ankaragücü kalecisi topu rahat kontrol etti.

63. dakikada kaleci Friedrich'in degajında topla buluşan Bolingi'nin çalımlara kaleye yönelerek yaptığı vuruşu Günay kornere çeldi.

68. dakikada savunma arkasına sızan Muhammet Demir'in pasında ceza alanında topla buluşan Maxim, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

74. dakikada Lobzhanidze'nin ön direğe doğru çevirdiği tehlikeli topu Atakan'dan önce araya giren Kana-Bıyık dışarı gönderdi.

82. dakikada Gaziantep FK'nın Güray'la sağ kanattan kullandığı tehlikeli serbest vuruşta top savunmadan sekerek kaleci Friedrich'de kaldı.

84. dakikada Lobzhanidze'nin ortasına Djilobodji'nin yaptığı ters vuruşta top kalenin dibinden kornere gitti.

90+6. dakikada savunma arkasına sızan Enver Cenk'in ilk vuruşu kaleciden sekti, dönen topu yeniden tamamlayan Enver Cenk, farkı ikiye çıkardı. 2-0

90+8. dakikada Lobzhanidze'nin sağdan içeri çevirdiği topu arka direkte Adzic ağlara yolladı ancak pozisyon için ofsayt bayrağı kalktı.

Stat: Gaziantep Kalyon

Hakemler: Alper Ulusoy, Serdar Diyadin, Mehmet Metin

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Junior Morais, Alın Tosca, Papy Djilobodji, Kana Bıyık (Kubilay Aktaş dk. 78), Oğuz Ceylan, Jefferson, Zvonimir Kozulj (Güray Vural dk. 60), Maxim (Andre Felipe dk. 87 ?), Kenan Özer (Enver Cenk Şahin dk. 60), Muhammet Demir (Amedej Vetrih dk. 87 ?)

Yedekler: Çağlar Şahin Akbaba, Mustafa Bozan, Olkowski, Miraz Cihan, Furkan Soyalp

Teknik Direktör: Marius Sumudica

MKE Ankaragücü: Ricardo Friedrich, Atakan Çankaya, Erdi Dikmen, Zvonimir Sarlija, Atila Turan, Idriz Voca (Şahverdi Çetin dk. 79), Lukasik, Saba Lobzhanidze, Joseph Paintsil (Luka Adzic dk. 86 ?), Endri Çekici (Borven dk. 74), Jonathan Bolingi

Yedekler: Korcan Çelikay, Furkan Beklevıc, Assane Diousse, Cebrail Karayel, Berke Gürbüz, Yusuf Eren Göktaş, Orkan Çınar

Teknik Direktör: Mustafa Dalcı

Goller: Maxim (dk. 68), Enver Cenk (dk. 90+6) (Gaziantep FK)

Sarı Kartlar: Junior Morais, Alin Tosca (Gaziantep FK), Idriz Voca (Ankaragücü)