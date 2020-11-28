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Süper Lig: Gaziantep FK: 2 - Yeni Malatyaspor: 2 (Maç sonucu)

Gaziantep FK, Süper Lig’in 10.

Gaziantep FK, Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk etti. Karşılaşma iki takımın karşılıklı attığı gollerle 2-2 berabere sona erdi.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


48. dakikada Oğuz Ceylan yaptığı faul sonrası ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyundan atıldı.


49. dakikada Yeni Malatyaspor'un atağında kalecinin önde olduğunu gören Adem'in aşırtma vuruşu direğe çarpıp ağlara gitti. 1-1


61. dakikada Umut Bulut'un ceza sahası dışından tehlikeli ve sert şutunu kaleci Günay kornere çeldi.


72. dakikada Kerim Hafez'in ceza sahası içerisinden çektiği sert şut üstten auta gitti.


74. dakikada kullanılan serbest vuruşta Djilobodji'nin kafayla indirdiği topa dokunarak filelere gönderen Kana-Bıyık ev sahibini takımını bir kez daha öne geçirdi. 2-1


90+4 dakikada Hafez'in sol kanattan yaptığı ortaya Semih kafayı vurdu, ardından seken topu Topalli tamamlayarak skoru eşitledi. 2-2



Stat: Gaziantep Kalyon


Hakemler: Ali Palabıyık, Ceyhun Sesigüzel, Serkan Olguncan


Gaziantep FK: Günay, Olkowski, Tosca, Djilobodji, Kana Biyik, Oğuz Ceylan, Sousa (Furkan Soyalp dk. 88 ?), Mirallas (Jefferson dk. 88 ?) , Maxim (Cenk Şahin dk. 75), Kenan Özer (Vetrih dk. 52), Muhammet Demir ( Andre Felipe dk. 75)


Yedekler: Çağlar Şahin Akbaba, Kozulj, Kubilay Aktaş, Mehmet Erdem Uğurlu, Güray Vural


Teknik Direktör: Marius Sumudica


Yeni Malatyaspor: Abdulsamed, Karim Hafez, Semih, Wallace, Chebake (Jetmir Topalli dk. 89), Acquah, Ndayishimiye (Fofana dk. 83), Kubilay (Mustafa Eskihellaç dk. 68), Adem, Tetteh, Umut Bulut (Ahmed Ildız dk. 68)


Yedekler: Ertaç, Murat Akça, Hadebe, Bülent Cevahir, Berk Yıldız, Zuqui


Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu


Goller: Mirallas (dk. 19), Kana Bıyık (dk. 74) (Gaziantep FK), Adem Büyük (dk. 49), Topalli (dk. 90+4) (Yeni Malatyaspor)


Kırmızı Kartlar: Oğuz Ceylan (dk. 48), Marius Sumudica (Teknik Direktör) (dk. 90+5) (Gaziantep FK)


Sarı Kartlar: Muhammet Demir, Kenan Özer, Maxim, Toşca (Gaziantep FK), Acquah, Kubilay, Kerim Hafez (Yeni Malatyaspor)

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