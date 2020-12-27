Süper Lig: Gaziantep FK: 3 - Aytemiz Alanyaspor: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 15.
Süper Lig'in 15. haftasında Gaziantep FK, Aytemiz Alanyaspor'u konuk etti. Müsabakayı 3-1 kazanan Gaziantep FK, üst üste dördüncü galibiyetini alarak puanını 27'ye çıkardı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
46. dakikada Dicko'nun pasında Mirallas'ın ceza sahası içinde kale önünde yaptığı vuruşu kaleci Marafona güçlükle kurtardı.
61. dakikada Mirallas'ın pasında sol çaprazda topla buluşup ceza sahasına giren Alexandru'nun plase vuruşu ağlarla buluştu. 3-1
69. dakikada Alanyaspor'un kullandığı kornerde kaleci Günay meşin yuvarlağa müdahale etti. İkinci kez kaleye yönelen top direkten dönüp Günay'da kaldı.
86. dakikada Alanyaspor atağında Efecan'ın sağ kanattan yaptığı tehlikeli orta kaleci Günay'da kaldı.
Stat: Gaziantep Kalyon
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Ok, Erdinç Sezertam
Gaziantep FK: Günay Güvenç, Pavel Olkowski, Alın Tosca, Papy Djilobodji, Kana Biyik, Güray Vural, Vetrih (Jefferson dk. 78), Alexandru (Zvonimir Kozulj dk. 73), Kevin Mirallas (Furkan Soyalp dk. 89 ?), Nouha Dicko (Kenan Özer dk. 73), Muhammet Demir (Andre Felipe dk. 78)
Yedekler: Çağlar Şahin Akbaba, Kubilay Aktaş, Morais, Oğuz Ceylan, Enver Cenk Şahin
Teknik Direktör: Marius Sumudica
Aytemiz Alanyaspor: Jose Marafona, Juanfran (Tayfur Bingöl dk. 46), Georgios Tzavellas, Caulker, Francois Moubandje (Bareiro dk. 63), Manolis Siopis (Efkan Bekiroğlu dk. 46), Salih Uçan (Umut Güneş dk. 63), Berkan Kutlu, Efecan Karaca, Davidson, Babacar (Mustafa Pektemek dk. 23)
Yedekler: Ahmet Günay, Ahmet Gülay, Alpay Çelebi, Fatih Aksoy, Hasan Ayaroğlu
Teknik Direktör: Çağdaş Atan
Goller: Dicko (dk. 9), Muhammet Demir (dk. 29), Alexandru (dk. 61) (Gaziantep FK), Davidson (dk. 26) (Alanyaspor)
Sarı kartlar: Kana Bıyık, Mirallas, Alexandru, Vetrih, Andre Felipe (Gaziantep FK), Salih Uçan, Tzavellas, Umut Güneş, Caulker (Alanyaspor)