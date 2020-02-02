Süper Lig: Gaziantep FK: 3 - DG Sivasspor: 1 (İlk yarı)

Süper Lig'in 20. haftasında Gaziantep FK, lider DG Sivasspor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 3-1 üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

4. dakikada sağ kanattan kullanılan serbest vuruşta defanstan seken topu önünde bulan Maxim düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

31. dakikada sağ kanattan Uğur Çiftçi'nin ortasında kale önünde Hakan topu filelere yolladı. 1-1

39. dakikada Maxim'in ara pasında Sivasspor savunmasından seken topu önünde bulan Muhammet Demir takımını bir kez daha öne geçirdi. 2-1

44. dakikada Kayode'nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Maxim sert bir şutla topu ağlarla buluşturdu. 3-1

Stat: Gaziantep Kalyon

Hakemler: Arda Kardeşler, Aleks Taşçıoğlu, Mehmet Metin

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan, Kana Bıyık, Alin Tosca, Papy Diyabodji, Morais, Maxim, Sousa, Güray Vural, Muhammet Demir, Kayode

Yedekler: Haydar, Olkowski, Mehmet Erdem, Kubilay, Kenan, Chibsah, Diarra, Furkan, Powlowski, Twumasi

Teknik Direktör: Marius Sumudica

D.G. Sivasspor: Samassa, Goiano, Caner, Appindangoye, Uğur, Fatih Aksoy, Mert Hakan, Hakan Arslan, Emre Kılınç, Erdoğan Yeşilyurt, Yatabare

Yedekler: Muammer, Ali, Cofie, Papp, Barış, Ziya, Camara, Yasin Öztekin, Claudemir, Skuletic

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Goller: Maxim (dk. 4 ve 44), Muhammed Demir (dk.39) (Gaziantep), Hakan Arslan (dk. 31) (Sivasspor)

Sarı kartlar: Papy, Kayode (Gaziantep FK), Erdoğan, Mert Hakan (Sivasspor)