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Süper Lig: Gaziantep FK: 3 - DG Sivasspor: 1 (İlk yarı)

Süper Lig’in 20.

Süper Lig'in 20. haftasında Gaziantep FK, lider DG Sivasspor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 3-1 üstünlüğü ile tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


4. dakikada sağ kanattan kullanılan serbest vuruşta defanstan seken topu önünde bulan Maxim düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0


31. dakikada sağ kanattan Uğur Çiftçi'nin ortasında kale önünde Hakan topu filelere yolladı. 1-1


39. dakikada Maxim'in ara pasında Sivasspor savunmasından seken topu önünde bulan Muhammet Demir takımını bir kez daha öne geçirdi. 2-1


44. dakikada Kayode'nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Maxim sert bir şutla topu ağlarla buluşturdu. 3-1



Stat: Gaziantep Kalyon


Hakemler: Arda Kardeşler, Aleks Taşçıoğlu, Mehmet Metin


Gaziantep FK: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan, Kana Bıyık, Alin Tosca, Papy Diyabodji, Morais, Maxim, Sousa, Güray Vural, Muhammet Demir, Kayode


Yedekler: Haydar, Olkowski, Mehmet Erdem, Kubilay, Kenan, Chibsah, Diarra, Furkan, Powlowski, Twumasi


Teknik Direktör: Marius Sumudica


D.G. Sivasspor: Samassa, Goiano, Caner, Appindangoye, Uğur, Fatih Aksoy, Mert Hakan, Hakan Arslan, Emre Kılınç, Erdoğan Yeşilyurt, Yatabare


Yedekler: Muammer, Ali, Cofie, Papp, Barış, Ziya, Camara, Yasin Öztekin, Claudemir, Skuletic


Teknik Direktör: Rıza Çalımbay


Goller: Maxim (dk. 4 ve 44), Muhammed Demir (dk.39) (Gaziantep), Hakan Arslan (dk. 31) (Sivasspor)


Sarı kartlar: Papy, Kayode (Gaziantep FK), Erdoğan, Mert Hakan (Sivasspor)

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