Süper Lig: Gaziantep FK: 3 - Fenerbahçe: 1 (Maç Sonucu)

Süper Lig’in 13.
Süper Lig'in 13. haftasında Gaziantep FK, Fenerbahçe'yi konuk etti. Karşılaşma ev sahibi ekibin 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İkinci Yarı)
46. dakikada Mame Thiam'ın pasında kale alanının önünde topla buluşan Pelkas'ın dokunuşu kaleyi bulmadı.
53. dakikada Pelkas'ın çaprazdan kullandığı serbest vuruşta top direğin az farkla yanından dışarı çıktı.
56. dakikada Mert Hakan'ın ortasında topa Cisse kafa ile vurdu, meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti.
59. dakikada Novak'ın ortasında Cisse'nin kale önündeki kafa vuruşu direkten döndü.
61. dakikada Pelkas'ın uzaklardan vuruşunu kaleci Günay iki hamlede kontrol etti.
64. dakikada Mert Hakan'ın indirdiği topu Pelkas ağlara yolladı ancak VAR incelemesinin ardından gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
69. dakikada Olkowski'nin ceza sahası dışından çektiği sert şut üstten az farkla dışarı çıktı.
71. dakikada Mert Hakan'ın ortasında topu göğsüyle yumuşatan Kemal Ademi'nin dönerek yaptığı vuruş üstten farklı şekilde auta gitti.
83. dakikada Pelkas'ın ceza sahası dışından gelişine vuruşu farklı şekilde auta çıktı.
90+5. dakikada Gaziantep FK'nın kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Kenan Özer barajın yanından topu ağlara göndererek farkı ikiye çıkardı. 3-1
Stat: Gaziantep Kalyon
Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun,
Gaziantep FK: Günay Güvenç, Pawel Olkowski, Kana Bıyık, Papy Djilobodji, Alin Tosca, Güray Vural, Amedej Vetrih (A.Sousa dk. 76), Kevin Mirallas (Oğuz Ceylan dk. 86) Alexandru Maxim (Kenan Özer dk. 86), Dicko (Zvonimir Kozulj dk. 64), Muhammet Demir (Andre Felipe dk. 76)
Yedekler: Çağlar Şahin, Kubilay Aktaş, Furkan Soyalp, Jefferson, Enver Cenk Şahin
Teknik Direktör: Marius Sumudica
Fenerbahçe: Oytun Özdoğan, Nazım Sangare (Caner Erkin dk. 78), Serdar Aziz, Marcel Tisserand, Filip Novak, Luiz Gustavo, Ozan Tufan, Dimitris Pelkas, Ferdi Kadıoğlu (Mame Thiam dk. 46), Mert Hakan, Papiss Cisse (Kemal Ademi dk. 64)
Yedekler: Harun Tekin, Jose Sosa, Sadık Çiftpınar, Sinan Gümüş, Gökhan Gönül, Ömer Faruk Beyaz, Eyüp Akcan
Teknik Direktör: Erol Bulut
Goller: Vetrih (dk. 9), Alexandru Maxim (dk. 39 pen.), Kenan Özer (dk. 90+5) (Gaziantep FK), Pelkas (dk. 24) (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Papy, Vetrih, Sousa (Gaziantep FK), Nazım Sangare, Pelkas, Ademi (Fenerbahçe)