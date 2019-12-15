İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Süper Lig: Gaziantep FK: 3 - Kayserispor: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 15.

Süper Lig'in 15. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü sahasında Kayserispor'u konuk etti. Sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrılan Gaziantep FK, bu skorla puanını 20'ye yükseltti.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


59. dakikada Gaziantep'in sağ taraftan kullandığı serbest vuruşta top kaleci Lung'da kaldı.


67. dakikada ani gelişen Gaziantep atağında topla buluşan Güray Vural sağ köşeyi bularak takımını öne geçirdi. 1-0


72. dakikada Pawlowski'nin yerden ortasına dokunan Kayode takımını iki farklı üstünlüğe taşıdı. 2-0


88. dakikada gelişen Gaziantep atağında, çalımlarla ceza sahasına giren Kenan Özer'in sert vuruşunu kaleci Lung son anda kurtardı.


90+2. dakikada Djedje'in Kenan Özer'e yaptığı hareket sonucunda hakem Özgür Yankaya penaltı kararı verdi.


90+3. dakikada beyaz noktaya gelen Kayode kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü kaydetti. 3-0



Stat: Gaziantep Kalyon


Hakemler: Özgür Yankaya, Mehmet Metin, Yusuf Bozdoğan


Gaziantep FK: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan, Kana Bıyık, Alin Tosca, Morais, Papy Djilobodji, Chibsah, Twumasi ? (Kenan Özer dk. 29), Güray Vural (Olkowski, dk. 84 ?), Kayode, Muhammet Demir (Pawlowski dk.62)


Yedekler: Yuri Lodygin, Ulaş Zengin, Kubilay Aktaş, Hasan Yurtseven


Teknik Direktör: Marius Sumudica


İ.M. Kayserispor: Lung, Mıguel Lopez, Poulain, Mert Kula, Yasir Subaşı, Djedje, Hasan Hüseyin Acar, Mensah ? (Ben Rienstra dk. 22), Ziya Alkurt (Furkan dk.76), Emre Demir (Aksel Aktaş dk. 84 ?), Artem Kravets


Yedekler: Hakan Arıkan, İsmail Çipe, Emirhan Civelek, Aymen Abdennour, Ercan Çiftçi, Taner, Selahattin


Teknik Direktör: Bülent Uygun


Gol: Güray Vural (dk.67), Kayode (dk.72 ve 90+3 pen.) (Gaziantep FK)


Sarı Kart: Chibsah, Güray (Gaziantep FK), Mert Kula, Lopes (Kayserispor)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.