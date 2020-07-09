Süper Lig: Gaziantep FK: 3 - Konyaspor: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig'in 31. haftasında Gaziantep FK, sahasında Konyaspor'u konuk etti. Karşılaşmayı ikinci yarının son bölümünde bulduğu gollerle 3-1 galip bitiren ev sahibi ekip puanını 41'e çıkararak matematiksel olarak ligde kalmayı garantiledi. Konyaspor ise 30 puanda kalarak haftayı 17. sırada tamamladı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

54. dakikada Maxim'in ceza sahası dışından çektiği sert şutu kaleci Ertuğrul zorlukla kornere çeldi.

60. dakikada Oğuz'un kafa ile ceza sahasına gönderdiği tehlikeli top Ertuğrul'da kaldı.

64. dakikada Konyaspor'lu Bajic'in ceza sahası dışından vuruşunda Günay gole izin vermedi.

71. dakikada Miya'nın pasıyla ceza sahası önünde topla buluşan Milosevic'in sert şutunda Günay başarılı oldu.

73. dakikada Morais'in ceza sahası dışından çektiği şut direğin hemen üzerinden dışarı gitti.

80. dakikada Maxim'in kaleciyle karşı karşıya yaptığı vuruş çok az farkla auta gitti.

85. dakikada Gaziantep FK VAR incelemesi sonucu penaltı kazandı.

86. dakikada penaltı atışında topun başına geçen Maxim skoru eşitledi. 1-1

87. dakikada Morais'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Furkan Soyalp ev sahibi ekibi öne geçirdi. 2-1

90+7. dakikada kaleci Günay'ın uzun degajında topla buluşan Pawlowski, meşin yuvarlağı boş kaleye yuvarlayarak farkı ikiye çıkardı. 3-1

Stat: Gaziantep Kalyon

Hakemler: Hüseyin Göçek, Serkan Ok, Candaş Elbil,

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan, Papy Djilobodji, Kana Bıyık, Alin Tosca, Junior Morais, Andre Sousa (Pawlowski dk. 66), Güray Vural (Jefferson dk. 55), Kenan Özer (Furkan Soyalp dk. 66), Maxim (Chibsah dk. 90 ?), Kayode (Muhammet Demir dk. 46)

Yedekler: Haydar Yılmaz, Olkowski, Mehmet Erdem, Kubilay Aktaş, Muğdat Çelik

Teknik Direktör: Marius Sumudica

Konyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Skubic, Anicic, Uğur Demirok, Alper Uludağ, Volkan Fındıklı, Marko Jevtovic, Ömer Ali Şahiner (Thuram dk. 79), Farouk Miya (Hurtado dk. 73), Deni Milosevic, Rijad Bajic

Yedekler: Mücahit Atalay, Guilherme, Ali Turan, Selim Ay, Ferhat Öztorun, Levan Shengelia, Erdon Daci, Şener Kaya

Teknik Direktör: Bülent Korkmaz

Goller: Milosevic (dk. 13) (Konyaspor), Maxim (dk. 86), Furkan Soyalp (dk. 87), Pawlowski (dk. 90+7) (Gaziantep FK)

Sarı Kartlar: Miya, Ertuğrul Taşkıran, Uğur Demirok, Milosevic, Alper (Konyaspor), Oğuz Ceylan, Furkan Soyalp, Morais (Gaziantep FK)