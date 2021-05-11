Süper Lig: Gaziantep FK: 4 - Ç.Rizespor: 5 (Maç sonucu)

Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig’in 41.
Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 41. haftasında Ç.Rizespor'u konuk etti. Toplam 9 golün atıldığı heyecan dolu karşılaşmayı konuk ekip Rizespor 5-4 galip bitirdi.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
46. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Maxim'in rakiplerini çalımladıktan sonra kaleye çektiği sert ve düzgün şut gol oldu. 1-3
48. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Muhammet Demir'in çektiği sert şut kalenin sol üst köşesinden ağlarla buluştu. 2-3
52. dakikada sol kanattan yapılan tehlikeli ortaya iyi yükselen Muhammet'in kafa vuruşu az farkla auta çıktı.
57. dakikada İsmail'in sol kanattan yaptığı ortada topun Morais'in eline değdiği gerekçesiyle hakem Zorbay Küçük tarafından penaltı kararı verildi.
58. dakikada kullanılan penaltı atışında topun başına geçen Sabo'nun vuruşu ağlarla buluştu ve fark tekrar ikiye yükseldi. 2-4
71. dakikada Dicko'nun sağ kanattan içeri çevirdiği topa müsait pozisyondaki Muhammet istediği gibi vuramadı.
79. dakikada İsmail'in ceza sahası sağından kullandığı serbest vuruşa yükselerek kafa vuruşunu yapan Samudio, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-5
86. dakikada kullanılan serbest vuruşta ceza sahası içerisinde Muhammet'in kafa vuruşu filelerle buluştu. 3-5
87. dakikada Gaziantep FK'nın kullandığı kornerde topa iyi yükselen Djilobodji'nin kafa vuruşu ağlara gitti. 4-5
Stat: Gaziantep Kalyon
Hakemler: Zorbay Küçük, Samet Çiçek, Deniz Caner Özaral
Gaziantep FK: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan (Zvonimir Kozulj dk. 70), Pawel Olkowski, Papy Djilobodji, Junior Morais, Jefferson (Enver Cenk Şahin dk. 60), Andre Sousa (Furkan Soyalp dk. 53), Kenan Özer (Ulaş Zengin dk. 70), Maxim (Mirza Cihan dk. 70), Muhammet Demir, Nouha Dicko
Yedekler: Çağlar Şahin Akbaba, Mustafa Bozan, Güray Vural, Abdul-Aziz Tetteh, Bilal Başacıkoğlu
Teknik Direktör: Ricardo Sa Pinto
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, İsmail Köybaşı, Selim Ay, Emir Dilaver (Dario Melnjak dk. 69), Mykola Moroziuk, Abdullah Durak, Damjan Dokovic, Erik Sabo, Tunay Torun (Konrad Michalak dk. 65), Fernando (Braian Samudio dk. 65), Soderlund
Yedekler: Tarık Çetin, Zafer Görgen, Alberk Koç, Onur Bulut, Mithat Pala, Celal Emir Dede
Teknik Direktör: Bülent Uygun
Goller: Maxim (dk. 46), Muhammet Demir (dk. 48 ve 86), Djilobodji (dk. 87) (Gaziantep FK), Tunay Torun (dk. 6), İsmail Köybaşı (dk. 31), Soderlund (dk. 45), Sabo (dk. 58), Samudio (dk. 79) (Rizespor)
Sarı kartlar: Maxim, Oğuz Ceylan, Morais, Olkowski (Gaziantep FK), Dokovic, Gökhan Akkan (Rizespor)