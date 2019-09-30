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Süper Lig: Gazişehir Gaziantep: 1 - Göztepe: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 6.

Süper Lig'in 6. hafta kapanış karşılaşmasında Gazişehir Gaziantep sahasında Göztepe'yi ağırladı. Mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.



Maçtan dakikalar (ikinci yarı)


50. dakikada Gazişehir Gaziantep atağında savunmanın arkasına atılan topa ceza sahası dışında elle müdahale eden kaleci Beto kırmızı kart gördü.


57. dakikada Gazişehir Gaziantep sağ kanattan atağında Güray orta şut karışımı vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-0


73. dakikada Muhammet demir çalımlarla içeri girdi ceza alanında yerden yaptığı ortada Göztepe defansı son anda araya girerek topu uzaklaştırdı.


82. dakikada sol köşeden Berkan'ın şutunda top ağlarla buluştu. 1-1



Stat: Gaziantep Kalyon


Hakemler: Ali Şansalan, Erdinç Sezertam, İsmail Şencan


Gazişehir Gaziantep: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan, Kana Bıyık, Papy, Alin Tosca, Junior Morais, Diarra (Pawlowski dk. 60), Aziz Tetteh ? (Raman Chibsah dk. 10) , Patrick Twumasix, Güray Vural, Muhammet Demir (Furkan Soyalp dk. 80)


Yedekler: Yuri Lodygin, Pawel Olkowski, Ulaş Zengin, Kubilay, Mehmet Erdem, Jefferson, Kenan Özer


Teknik Direktör: Marius Sumudica


Göztepe: Beto, Gassama, Alpaslan Öztürk, Titi, Berkan (Wallace Reis dk. 84 ?), Castro, Soner Aydoğdu (Halil Akbunar dk. 67), Mossoro, Napoleoni (Göktuğ dk. 53), Serdar Gürler, Jerome,


Yedekler: Eren Derdiyok, Ege, Yasin Öztekin, Leo, Borges Mora


Teknik Direktör: Tamer Tuna


Goller: Güray (dk. 57) (Gazişehir Gaziantep), Berkan (dk. 82) (Göztepe)


Kırmızı Kart: Beto (dk. 50) (Göztepe)


Sarı Kartlar: Diarra, Juniur Morais (Gazişehir Gaziantep), Serdar Gürler, Mossoro, Göktuğ (Göztepe)

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