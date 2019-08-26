Süper Lig: Gazişehir Gaziantep: 2 - Gençlerbirliği: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 2.
Süper Lig'in 2. haftasında Gazişehir Gaziantep sahasında Gençlerbirliği ile karşılaştı. Maçın ilk yarısı ev sahibi Gazişehir Gaziantep'in 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
9. dakikada Twumasi'nin pasıyla ceza alanı içine hareketlenen Kayode, kaleci Diallo ile karşı karşıya kaldı. Kayode, sağ ayağıyla yaptığı vuruş, kaleci Diallo'dan döndü.
10. dakikada Polomat'ın sol kanattan yerden ortaladığı topa, kale önünde dokunamayan Sio, gol fırsatını kaçırdı.
15. dakikada Gençlerbirliği oyuncusu tarafından kullanılan frikik vuruşunun ardından savunmadan seken topu, önünde bulan Sio'nun şutunu kaleci Günay parmaklarıyla kornere çeldi.
21. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda ceza sahasında topa yükselen Polomat'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
27. dakikada savunma arkasına atılan uzun pasta Kayode ile bire birde kalan Ahmet Oğuz, rakibini şiddetli bir omuz darbesiyle düşürdü. Maçın hakemi Ahmet'e kırmızı kart gösterdi.
31. dakikada Nadir'in hatalı pasında bir anda ceza sahasında topu önünde bulan Kayode'nin vuruşu ağlarla buluştu. 1-0
38. dakikada ceza sahası içinde rakibine faul yapan Polomat kırmızı kart gördü.
39. dakikada Gazişehir Gaziantep, VAR incelemesinin ardından penaltı atışı kazandı.
40. dakikada beyaz noktaya gelen Kayode, penaltıyı gole çevirdi. 2-0
45. dakikada Gazişehir'de Güray'ın ceza sahasının sağ çaprazından çektiği şutta top, kaleci Diallo'nun kucağında kaldı.
Stat: Gaziantep Kalyon
Hakemler: Atilla Karaoğlan, İsmail Şencan, Samet Çiçek
Gazişehir Gaziantep: Günay Güvenç, Djilobodji, Toşca, Kayode, Güray Vural, Junior, Oğuz Ceylan, Diarra, Twumasi, Tetteh, Kana Bıyık
Yedekler: Lontigkin, Ulaş Zengin, Kubilay Aktaş, Kenan Özer, Pawlowski, Chibsah, Olkowski, Gökhan Alsan, Mehmet Erdem Uğurlu, Muğdat Çelik
Teknik Direktör: Marius Sumudica
Gençlerbirliği: Diallo, Ahmet Oğuz, Berat Ayberk Özdemir, Nadir Çiftçi, De Jesus, Sessegnon, Sio (Halil İbrahim Pehlivan dk. 45), Toure, Candeias, Arda Kızıldağ, Polomat
Yedekler: Übeyd Adıyaman, Halil İbrahim Pehlivan, Stancu, Rahmi Can Karadaş, Sefa Yılmaz, Rahmetullah Berişbek, Seuntjens, Soner Dikmen, İlker Karakaş
Teknik Direktör: Mustafa Kaplan
Goller: Kayode (dk. 31 ve 40 pen.) (Gazişehir Gaziantep)
Kırmızı Kartlar: Ahmet Oğuz (dk. 27), Polomat (dk. 38) (Gençlerbirliği)
Sarı Kartlar: Djilobodji (Gazişehir Gaziantep), Toure (Gençlerbirliği)