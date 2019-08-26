Süper Lig: Gazişehir Gaziantep: 4 - Gençlerbirliği: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 2.
Süper Lig'in 2. haftasında Gazişehir Gaziantep sahasında Gençlerbirliği ile karşılaştı. Gaziantep'te oynanan mücadeleyi ev sahibi Gazişehir Gaziantep 4-1 kazandı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
49. dakikada Kayode'nin ceza yayı üzerinden çektiği şut yine kaleci Diallo'nun kucağında kaldı.
56. dakikada aut çizgisine yakın bir noktadan serbest vuruş kullanan Güray, doğrudan kaleye vurdu, top kaleci Diallo'nun üstünden ağlarla buluştu. 3-0
66. dakikada Gazişehir'de sağ kanattan son çizgiye inen Pawlowski'nin ortası kalenin üstünden auta gitti.
69. dakikada Rahmetullah'ın verdiği pasta ceza sahasında topla buluşan Berat'ın gelişine vuruşu savunmaya da çarpıp ağlarla buluştu. 3-1
72. dakikada Pawlowski'nin pasında ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Oğuz Ceylan'ın vuruşu kaleci Diallo'nun bacaklarının arasından ağlarla buluştu. 4-1
86. dakikada Gazişehir'de Junior güzel hareketlerle rakip ceza alanına girdi. Kalabalık yerleşen Gençlerbirliği savunması tehlikeyi büyümeden uzaklaştırdı.
Stat: Gaziantep Kalyon
Hakemler: Atilla Karaoğlan, İsmail Şencan, Samet Çiçek
Gazişehir Gaziantep: Günay Güvenç, Djilobodji (Chibsah dk. 46), Toşca, Kayode, Güray Vural (Pawlowski dk. 58), Junior, Oğuz Ceylan, Diarra (Gökhan Alsan dk. 77), Twumasi, Tetteh, Kana Bıyık
Yedekler: Lontigkin, Ulaş Zengin, Kubilay Aktaş, Kenan Özer, Olkowski, Mehmet Erdem Uğurlu, Muğdat Çelik
Teknik Direktör: Marius Sumudica
Gençlerbirliği: Diallo, Ahmet Oğuz, Berat Ayberk Özdemir, Nadir Çiftçi (Rahmetullah Berişbek dk. 54), De Jesus, Sessegnon (Soner Dikmen dk. 78 ?) , Sio (Halil İbrahim Pehlivan dk. 45), Toure, Candeias, Arda Kızıldağ, Polomat
Yedekler: Übeyd Adıyaman, Stancu, Rahmi Can Karadaş, Sefa Yılmaz, Seuntjens, İlker Karakaş
Teknik Direktör: Mustafa Kaplan
Goller: Kayode (dk. 31 ve 40 pen.), Güray Vural (dk. 56), Oğuz Ceylan (dk. 72) (Gazişehir Gaziantep), Berat Ayberk Özdemir (dk. 69) (Gençlerbirliği)
Kırmızı Kartlar: Ahmet Oğuz (dk. 27), Polomat (dk. 38) (Gençlerbirliği)
Sarı Kartlar: Djilobodji (Gazişehir Gaziantep), Toure (Gençlerbirliği)