Süper ligde ikinci kupa yolda

Türkiye Hokey Federasyonu 2018-2019 Açık Alan Erkekler Süper Ligi Osmaniye'de devam ederken Gaziantep Polisgücü Erkek Hokey Takımının da açık ara lider olarak lige devam ettiği yarın yapılacak olan kupa töreninde kadın takımından sonra erkeklerinde Türkiye Süper Lig Şampiyonluk kupasını Gaziantep'e getireceği ifade edildi.

Türkiye Hokey Federasyonunun Osmaniye'de organize ettiği Erkekler Açık Alan Süper Liginde Gaziantep Polisgücü kadın takımından sonra erkeklerde de şampiyonluğa göz kırptı. Gaziantep Polisgücü şu ana kadar ligde oynadığı 12 karşılaşmanın 11'inden galibiyet ve 1'inden de beraberlikle sahadan ayrıldı. Puanını 34'e yükselten Hokeyin Kaplanları, attığı 64 gole karşılık kalesinde 8 gol gördü. Temsilcimiz sezonun tamamlanmasına iki maç kala en yakın rakibine 5 puan fark atarak zirvedeki yerini korudu. Osmaniye'de maçları yakından takip eden Gaziantep Polisgücü Spor Kulüp Başkanı Mehmet Kaplan, "Erkek Hokey Takımımızda inşallah yarın şampiyonluk kupasını kazanacak. Şu anda en yakın rakibimizle aramızda 5 puan var. Ligin son iki maçı. Birisi bugün diğeri yarın oynanacak. Yarın kupa töreninde ikinci şampiyonluk kupamızı da kazanacağımızı umuyorum. Böylece THF Süper Liginin iki şampiyonluk kupası Gaziantep'e gelecek. Bu gurur Gaziantep'in gururu. Sporcularımızı ve teknik heyetimizi kutluyorum" dedi.