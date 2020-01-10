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Şüphe üzerine durdurulan araçta tarihi sikkeler ele geçirildi

Gaziantep’te jandarma ekiplerinin şüphe üzerine durduğu araçta yapılan aramada Roma ve Bizans dönemlerine ait sikkeler ele geçirildi.

Gaziantep'te jandarma ekiplerinin şüphe üzerine durduğu araçta yapılan aramada Roma ve Bizans dönemlerine ait sikkeler ele geçirildi.


Şehitkamil ilçesi Bilek Mahallesi'nde devriye gezen Arıl Jandarma Komutanlığı ekipleri, seyir halinde olan 27 LA 240 plakalı aracı şüphe üzerine durdurdu. Yapılan aramada 40 adet tarihi sikke, marka ve seri numarası belli olmayan ruhsatsız tek kırma av tüfeği, 1 adet faturasız kuru sıkı tabanca ele geçirildi. Sikke, tüfek ve tabancaya el konulurken, Gaziantep Müze Müdürlüğü tarafından yapılan ilk incelemede sikkelerin Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu belirlendi.


Olayla ilgili A.Ç. (47) ve A.A. (34) isimli şahıslar gözaltına alındı. Hakkında işlem yapılan zanlılardan tüfek ve tabancanın sahibi olan A.Ç.'ye 2521 sayılı yasa kapsamında 866 TL, 5729 sayılı yasa kapsamında ise bin 586 TL idari yaptırım kararı uygulandı.

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