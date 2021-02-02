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Şüphe üzerine durdurulan araçta uyuşturucu hap çıktı

Gaziantep’in Şehitkamil ilçesinde polisin şüphe üzerine durduğu araçta, 429 paket gümrük kaçağı sigara ve 311 adet captagon uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde polisin şüphe üzerine durduğu araçta, 429 paket gümrük kaçağı sigara ve 311 adet captagon uyuşturucu hap ele geçirildi.


Gaziantep'in Şehitkamil ilçesine bağlı Mithat Paşa Mahallesi'nde devriye atan Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler şüphelendikleri bir şahsı durdurdu. M.B isimli şüpheli şahsın arabasında yapılan aramada 429 paket gümrük kaçağı sigara ve 311 adet captagon uyuşturucu hap ele geçirildi.


Şüpheli şahıs M.B hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

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