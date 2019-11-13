Şüphe üzerine durdurulan araçtaki şahıslardan uyuşturucu çıktı

Gaziantep’te şüphe üzerine durdurulan aracın içerisindeki 2 şahsın üzerinde 12 fişek halinde 62 gram esrar ele geçirildi.
Gaziantep'te şüphe üzerine durdurulan aracın içerisindeki 2 şahsın üzerinde 12 fişek halinde 62 gram esrar ele geçirildi.
Gaziantep'te Şahinbey devriye ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu bir araçta bulunan 2 şahsın üzerinde yapılan aramalarda satışa hazır 12 fişek halinde toplam 62 gram esrar maddesi ele geçirildi.
Olayla ilgili yakalanan 2 şüphelinin yasal işlemlerinin devam ettiği belirtildi.