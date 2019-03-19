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Şüphe üzerine durdurulan şahıstan uyuşturucu madde ele geçirildi

Gaziantep’in Nizip ilçesinde polis ekipleri bir parkta şüphe üzerine durdurdukları bir şahsın üzerinden uyuşturucu madde ele geçirdi.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde polis ekipleri bir parkta şüphe üzerine durdurdukları bir şahsın üzerinden uyuşturucu madde ele geçirdi.


Nizip ilçesi Osmanlı Parkı çevresinde devriye atan polis ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları M.M.İ isimli şahsın üzerinde yaptığı aramada 32 adet captagon olarak bilinen uyuşturucu haplardan, 2.3 gram ise "Afgan sakızı" olarak tabir edilen reçine esrar maddesi ve 360 TL para ele geçirildi.


Gözaltına alınan şahsın yapılan işlemlerin ardından savcılık tarafından serbest bırakıldığı öğrenildi.

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