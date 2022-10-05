Şüphe üzerine durduruldu, çaldığı malzemelerle yakalandı

Gaziantep'te şüphe üzerine bekçiler tarafından durdurulan şahsın taşıdığı malzemelerin çalıntı olduğu ortaya çıktı.

Şehitkamil ilçesi Atakent Mahallesi'nde elinde çuval ve malzemelerle yürüyen şahıs, bekçiler tarafından durduruldu. Şüphe üzerine durdurulan şahsın kimlik sorgulaması yapılırken, T.D.'nin başta hırsızlık olmak üzere çok sayıda suç kaydı olduğu belirlendi. Taşıdığı çuval ve poşetlerde bulunan malzemelerin çalıntı olduğu tespit edilen şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

T.D.'nin gözaltına alındığı anlar ve ele geçirilen malzemeler ise bekçilerin yaka kameraları tarafından saniye saniye kayıt altına alındı.