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Şüpheli araçtan 7 bin adet uyuşturucu hap çıktı

Gaziantep’te otoban batı girişinde şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada 7 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gaziantep'te otoban batı girişinde şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada 7 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.


Gaziantep Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, otoban batı girişinde şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Durdurulan araçta yapılan aramada araç içerisine gizlenmiş halde 7 bin adet captagon hap ele geçirildi.


Olayla ilgili yakalanan 1 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

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