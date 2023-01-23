Şüpheli şahısları kovalayan yunus polisleri kaza yaptı: 2 yaralı

Gaziantep'te şüpheli şahısları kovalayan motosikletli yunus polisleri kaza yaptı. Meydana gelen kazada 2 yunus polisi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinden sonra Şahinbey ilçesi Bülbülzade Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan ve içerisinde şüpheli şahısların bulunduğu bir araç, motosikletli yunus polisleri tarafından takibe alındı.

2 yunus polisi yaralandı

Yaşanan kovalamaca yunus polislerinin üzerinde bulunduğu motosiklet, kontrolü kaybolduktan sonra devrildi. Meydana gelen kaza sonucu motosiklet üzerinde bulunan Ö.K. ve A.A. isimli 2 yunus polisi yaralandı. Yaralı polisler, ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı polislerin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken kaçan şüpheli şahısları yakalama çalışmalarının ise sürdüğü öğrenildi.