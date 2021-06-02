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Şüpheli şahısların üzerinden uyuşturucu ve silah çıktı

Gaziantep’te park halindeki bir araçta bulunan 3 şahsın üzerinde yapılan aramalarda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Gaziantep'te park halindeki bir araçta bulunan 3 şahsın üzerinde yapılan aramalarda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli şahıslardan biri çıkarıldığı adli mercilerce tutuklandı.


Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Şahinbey Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Onur Mahallesi'nde park halinde olan bir araçta bulunan A.E.M. H.S.M. ve Ş.G. isimli 3 şahsın üzerinde arama yaptı. Yapılan aramalarda 644 adet captagon hap, bir miktar metamfetamin uyuşturucu maddesi, 1 adet tabanca, 9 adet fişek ve bir miktar sahte para ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şahıs gözaltına alındı.


Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden A.E.M. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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