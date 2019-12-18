Şüpheli şahsın üzerinde uyuşturucu çıktı

Gaziantep'te şüpheli bir şahsın üzerinde yapılan aramalarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, M.T. isimli şüpheli şahsın üzerinde yaptığı aramalarda satışa hazır vaziyette 6 fişek halinde metafetamin maddesi ile hassas terazi ele geçirildi. Ayrıca, şahsın yapılan sorgusunda ise güveni kötüye kullanma suçundan da arandığı tespit edildi.

Şüpheli hakkında uyuşturucu madde ticaretinden yasal işlem yapıldı.