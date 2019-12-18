İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şüpheli şahsın üzerinde uyuşturucu çıktı

Gaziantep’te şüpheli bir şahsın üzerinde yapılan aramalarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gaziantep'te şüpheli bir şahsın üzerinde yapılan aramalarda uyuşturucu madde ele geçirildi.


Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, M.T. isimli şüpheli şahsın üzerinde yaptığı aramalarda satışa hazır vaziyette 6 fişek halinde metafetamin maddesi ile hassas terazi ele geçirildi. Ayrıca, şahsın yapılan sorgusunda ise güveni kötüye kullanma suçundan da arandığı tespit edildi.


Şüpheli hakkında uyuşturucu madde ticaretinden yasal işlem yapıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.