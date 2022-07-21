İhlas Haber Ajansı

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Şüpheli şahsın üzerinden uyuşturucu çıktı

Gaziantep’te, durumundan şüphelenilerek durdurulan araçtaki şahsın yapılan üst aramasında bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gaziantep'te, durumundan şüphelenilerek durdurulan araçtaki şahsın yapılan üst aramasında bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.


Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde durumundan şüphe duyulan bir aracı durdurdu. Durdurulan araç içerisinde bulunan M.A.K. isimli şüphelinin üzerinde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli şahıs gözaltına alındı.


Gözaltına alınan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

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