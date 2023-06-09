Şüpheli şahsın üzerinden uyuşturucu çıktı

Gaziantep'te durdurulan şahsın yapılan üst aramasında bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü Çarşı ve Mahalle Bekçileri ekipleri, Hafızpaşa Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu. Şahsın üzerinde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili Y.R.D. isimli şüpheli gözaltına alındı. Y.R.D. hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.