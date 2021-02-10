Suriye'deki sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi amacıyla düzenlenen Suriye Görev Gücü Çalıştayı, Gaziantep'te yapıldı.

Gaziantep İl Sağlık Müdürü Dr. Ümit Mutlu Tiryaki'nin ev sahipliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in desteği ile Suriye Görev Gücü Çalıştayı gerçekleştirildi. Çalıştaya Bakanlık Suriye Koordinatörü, Gaziantep Suriye Görev Gücü Başkanlığı, Şanlıurfa Urfa Suriye Görev Gücü Başkanlığı, Hatay Suriye Görev Gücü Başkanlığı, Kilis Suriye Görev Gücü Başkanlığı ve Suriye görev gücü başkanlıklarına bağlı hizmet veren tüm hastane idareileri katıldı. Çalıştayda Suriye'de sunulan sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi masaya yatırıldı.

İl Sağlık Müdürü Dr. Ümit Mutlu Tiryaki, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e sağlık hizmetlerindeki destek ve katkılarından dolayı teşekkür etti.