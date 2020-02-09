İhlas Haber Ajansı

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Suriye sınırına araç sevkiyatı hız kazandı

TSK’nın Suriye sınırındaki askeri birliklere zırhlı araç takviyesi aralıksız devam ediyor.

TSK'nın Suriye sınırındaki askeri birliklere zırhlı araç takviyesi aralıksız devam ediyor.


Türkiye'nin birçok il ve birliklerinden gönderilen yaklaşık 7 tane zırhlı (Obüs) araçlar tır üzerinde İslahiye ilçesinden geçerek Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan sınır birliklerine doğru devam etti. Konvoy, geniş güvenlik önlemleri altında ilçeden ayrıldı.


Sevkiyatın İdlib bölgesindeki Suriye sınırında bulunan askeri birliklere takviye amacıyla yapıldığı öğrenildi.

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