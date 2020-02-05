Suriye sınırına askeri sevkıyatlar devam ediyor

Türkiye'nin çeşitli bölgelerindeki birliklerden Suriye sınırına yapılan askeri sevkıyat devam ediyor.

Suriye sınırındaki birliklere takviye olarak gönderilen zırhlı personel taşıyıcılardan oluşan askeri konvoy, Hatay sınırına doğru hareket etti. Yaklaşık 8 araçlık konvoyda Sağlık Bakanlığına ait bir ambulans da yer aldı.

Güvenlik önlemleri arasında Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'na doğru hareket eden askeri araçların İdlib ve çevresinde görev yapacağı tahmin ediliyor