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Suriye sınırına kobra sevkiyatı

GAZİANTEP (İHA) – Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye sınırındaki askeri birliklere zırhlı araç takviyesi devam ediyor.


TSK'nın Suriye sınırındaki askeri birliklere zırhlı araç takviyesi devam ediyor. Türkiye'nin birçok il ve birliklerinden gönderilen zırhlı araç olan kobra sevkiyatı İslahiye ilçesinden geçerek Hatay'da bulunan sınır birliklerine doğru devam etti. Sevkiyatın halen devam eden Bahar Kalkanı Harekatı'na destek için İdlip bölgesindeki birliklere takviye amacıyla yapıldığı öğrenildi.

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