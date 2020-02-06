İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Suriye sınırına sevkiyatlar devam ediyor

Suriye sınırındaki birliklere gönderilen zırhlı araçlardan oluşan askeri konvoy Gaziantep’in İslahiye ilçesinden geçerek sınır birliklerine doğru hareket etti.

Suriye sınırındaki birliklere gönderilen zırhlı araçlardan oluşan askeri konvoy Gaziantep'in İslahiye ilçesinden geçerek sınır birliklerine doğru hareket etti.


Suriye sınırındaki birliklere gönderilen obüs ve tanklardan oluşan askeri konvoy Gaziantep'in İslahiye ilçesinden geçerek sınır birliklerine doğru hareket etti.


Türkiye'nin çeşitli bölgede ki birliklerinden gönderilen zıhlı araçlardan oluşan askeri araç sevkiyatları devam ediyor.


Haftalardır devam eden sevkiyat bugün de devam etti. Son olarak yaklaşık 11 araçlık konvoy Gaziantep istikametinden gelerek İslahiye'den geçiş yaptı.


Geniş güvenlik önlemleri altında yapılan sevkiyatın İdlip bölgesinde bulunan sınır birliklerine destek amaçlı gönderildiği öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.