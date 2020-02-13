İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Suriye sınırına tank ve obüs sevkıyatı

GAZİANTEP(İHA) – Türkiye’nin farklı birliklerinden tank ve obüs türü zırhlı araçların Suriye sınıra sevkıyatı bugün de devam etti.

GAZİANTEP(İHA) – Türkiye'nin farklı birliklerinden tank ve obüs türü zırhlı araçların Suriye sınıra sevkıyatı bugün de devam etti.


Edinilen bilgiye göre, İdlib gerginliği sürerken Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bölgeye askeri sevkıyatları da devam ediyor. Türkiye'nin farklı bölgelerinden yola çıkarılan 15 tank ve obüsün bulunduğu tırlardan oluşan askeri araç konvoyu, geniş güvenlik tedbirleri arasında sınır hattına ilerliyor.


Suriye sınırında, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde konuşlanacağı öğrenilen tank ve obüslerin, ihtiyaç durumunda İdlib sınırına hareket edeceği belirtildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.