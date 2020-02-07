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Suriye sınırına zırhlı araç sevkıyatı

Suriye sınırındaki birliklere takviye olarak gönderilen obüs yüklü tırlar ile personel taşıyıcılardan oluşan askeri konvoy, İslahiye’den geçerek sınıra gitti.

Suriye sınırındaki birliklere takviye olarak gönderilen obüs yüklü tırlar ile personel taşıyıcılardan oluşan askeri konvoy, İslahiye'den geçerek sınıra gitti.


Bugünlerde yoğun bir şekilde geçiş yapan ve bazı birliklerden gönderilen obüs yüklü tırlar ile zıhlı personel taşıyıcılardan oluşan yaklaşık 10 araçlık konvoy, İslahiye'den geçerek Suriye sınır hattı istikametine devam etti.


Suriye sınırına yapılan sevkıyatın devam edeceği öğrenildi.

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