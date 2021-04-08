Suriye'de şehit olan Uzman Onbaşı Çakır memleketine uğurlandı

Suriye'de terör örgütü PKK/PYD tarafından düzenlenen havanlı saldırıda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Gökhan Çakır'ın cenazesi memleketi Bursa'ya gönderildi.

Suriye'nin Tel Rıfat kırsalında dün akşam saatlerinde Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına yönelik terör örgütü PKK/PYD tarafından düzenlenen havanlı saldırıda şehit olan askerlerden Piyade Uzman Onbaşı Gökhan Çakır için Gaziantep Havaalanı'nda tören düzenlendi. Törene Gaziantep Valisi Davut Gül, 2'nci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak, askeri erkan ve protokol üyeleri katıldı. Şehit Gökhan Çakır'ın naaşı, törenin ardından Türk Yıldızlarına alet askeri uçakla memleketi Bursa'ya gönderildi.

Öte yandan aynı saldırıda şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Ahmet Akdal'ın cenazesi ise tamamlanan işlemlerin ardından memleketi Kahramanmaraş'a gönderilecek.