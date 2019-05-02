Suriyeli ebeveynlere öğrenme becerisi kazandırılıyor

Gaziantep Üniversitesi'nin (GAÜN) koordinatörü olduğu ve Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından Erasmus Plus KA2 Stratejik Ortaklık Projeleri kapsamında finanse edilen ‘Çocuklarının Eğitimle İlgili Sorunlarına Çözüm Sağlamak Amacıyla Mülteci Ebeveynlere Öğrenme Becerileri Kazandırma' Projesi kapsamında Suriyeli ebeveynlere ve mülteciler üzerine çalışan uzman ve eğitmenlere yönelik etkinlik düzenlendi.

Etkinlikte açılış konuşmasını yapan Gaziantep Üniversitesi'nden de proje yürütücüsü Dr.Öğr. Üyesi Fatma Çapan, "Projemiz kapsamında mülteci ebeveynlerin okul çağındaki çocuklarının eğitim hayatına daha aktif ve verimli bir şekilde katılımlarını sağlamak amacıyla bir eğitim modülü hazırlanmıştır.Eğitim modülümüzün uygulamadaki yansımalarını görmek amacıyla belirlenen pilot okullarda odak grup çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Bu etkinlikte hem odak grup çalışmalarına katılan ebeveynlerimizle deneyimlerini paylaşmak hem de daha fazla Suriyeli ebeveyne ulaşmak için bir çoğaltıcı etkinlik düzenledik. Geniş çaplı katılım ile bu modüle ne kadar ilgi duyulduğunu ve bu tür çalışmalara ne kadar ihtiyaç duyulduğunu bir kez daha görmüş olduk" dedi.

Bu eğitim modülünün yaygınlaştırılması ile ilgili çalışmaların hızla devam ettiğini ve ulusal ve proje ortağı ülkelerde birçok kurum ve kuruluşun bu eğitim modülünü uygulamak için heyecanlı olduğunu dile getiren Dr. Öğr. Üyesi Çapan, bu noktada desteklerini esirgemeyen proje ortağı Gaziantep Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün sosyal merkezlerinde uygulanmak üzere gerekli adımların atılmaya başlandığını belirtti.

Gaziantep Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mustafa Yıldırım ise, projenin katkısına dikkat çekerek, "Suriyeli ebeveynlere yönelik hazırlanan bu projeyi kurum olarak oldukça önemsiyor ve destek veriyoruz.Bu etkinlik yoluyla Suriyeli ebeveynlere şunları söylemek istiyorum, ülkenizi yeniden inşa etmek için çocuklarınıza ve eğitimlerine dikkat edin, bunun için çaba gösterin. Bu proje sizlerin güçlendirilmesi, sosyal uyumun desteklenmesi ve yeterli kararlar almanız açısından çok önemli bir projedir. Bu nedenle projeyi hayata geçiren başta Gaziantep Üniversitesi proje ekibine, siz değerli katılımcılara ve diğer ortaklara teşekkürlerimi sunuyorum.” Yıldırım, Gaziantep'te kendi kurumları bazında mültecilere yönelik olarak yaptıkları çalışmalardan da bahsederek, proje kapsamında oluşturulan eğitim modülünün kendi sosyal merkezlerinde uygulanmaya başlayacağından söz ederek, güzel dilek ve temennileri ile konuşmasına son verdi. Son olarak, projenin yerel ortaklarından Kayra Yöneylem Eğitim Mühendislik Danışmanlık Ltd. Şti temsilcilerinden uzman eğitmen Ayşe Yıldız Köroğluda eğitim modülünün içeriği hakkında bilgi vererek şunları söyledi, “Mülteci Ebeveynler için Farkındalık Geliştirici Yaklaşımlar olarak adlandırdığımız bu eğitim modülü sayesinde ebeveynlerin okul, diğer ebeveynler ve çocukları arasındaki uyum ve iletişimi maksimum derecede iyileştirmeyi amaçladık. Pilot okullarda Suriyeli ebeveynlere yönelik uyguladığımız odak grup çalışmaları sırasında ve sonrasında gördük ki alanında ilk olan bu proje ile ebeveynlere yönelik oldukça önemli bir adımı başlatmış olduk. Bu nedenle modülün kamu ve sivil toplum kuruluşlarının toplum ve sosyal merkezlerinde yaygınlaştırılması konusunda çalışmalarımıza ve katkılarımıza devam edeceğiz" diye konuştu.

Suriyeli ebeyevnlerin oldukça ilgi gösterdiği ve önemli paylaşımların yapıldığı etkinlik, odak grup çalışmalarına katılan Suriyeli ebeveynlere katılım belgelerinin takdimi ile sona erdi.

Etkinlikte, Gaziantep Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mustafa Yıldırım ve yönetim kadrosundaki diğer çalışanlar; Kayra Yöneylem Eğitim Mühendislik Danışmanlık Ltd. Şti temsilcileri ve çalışanları ile proje kapsamında çalışılan pilot okullardan Bülbülzade Edip Ortaokulu, Ayşe Mustafa Sevcan İlkokulu, Şahinbey Mehmet Emin Er Kız İmam Hatip Lisesi, Adnan Menderes Ortaokulu, Abdullah Kepkep İlkokulu'ndan Suriyeli ebeveynlerin yanı sıra Gaziantep Üniversitesi proje ekibi ve Proje Uzmanı Şehnaz Sakıcı ile Gaziantep Kızılay Toplum Merkezi yöneticileri yer aldı.

Avrupa Birliği projesi, Gaziantep'ten Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Kayra Yöneylem Eğitim Mühendislik Danışmanlık Ltd. Şti; yurt dışından ise Yunanistan'dan AKETH, Bulgaristan'dan ECESI ve İspanya'dan ACD LA HOYA ile ortaklaşa yürütülürken ortak ülkelerdeki mülteci ve Gaziantep'teki Suriyeli misafir yetişkinlerin çocukları ile birlikte eğitim sektörüne uyum ve entegrasyonuna destek olunması amacını taşıyor.