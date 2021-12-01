Suriyeli göçmenler için GAÜN'den önemli proje

Gaziantep Üniversitesi'nin İngiliz Akademisi (British Academy) Küresel Araştırma Fonu tarafından desteklenen ve Royal Holloway, Londra Üniversitesi, Abdullah Gül Üniversitesi, ve Gazi Üniversitesi ortaklığında yürüttüğü “Türkiye'de Görünür/Görünmez Suriyeli Göçmenler: Değişim İçindeki Kimlikler ve Kentler” projesi Türkiye'deki kentsel alanlarda ikamet eden Suriyeli göçmenler için görünür ve görünmez sınırları incelemekte ve onların kırılganlıklarını tespit etmeyi amaçlamaktadır. Mimarlık, şehir ve bölge planlama, sosyoloji, işletme ve psikoloji alanlarından araştırmacıların katkılarıyla disiplinler arası bir ekiple sürdürülen proje kapsamında Suriyeli iş insanları ile bir araya gelindi.

Royal Holloway, Londra Üniversitesi'nden Dr. Gül Berna Özcan'ın yürütücülüğünü yaptığı projede Gaziantep Üniversitesi'nden Proje yürütücüsü olarak Prof. Dr. Meltem Karadağ (Sosyoloji Bölümü) yer almaktadır. Proje ekibi araştırma ile ilgili şu açıklamalarda bulunarak, “Göçmenlerin kentsel alanlara uyumunu sağlamak acil bir küresel sorundur. Projemiz genel olarak Birleşmiş Milletler 2030 hedefleri doğrultusunda şehirlerin kapsayıcı, güvenli, dayanıklı ve sürdürülebilir olmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır Bu hedef doğrultusunda proje kapsamındaki saha çalışmalarının farklı yerel ortama sahip iki sanayi kenti olan Kayseri ve Gaziantep'te yapılması planlanmıştır. Her bir kentte değişik sosyo-ekonomik yapıdan gelen 10 ailenin örneklenmesi ve bu ailelerin yetişkin üyeleriyle yapılacak derinlemesine görüşmeler ile göçmenlerin mekan deneyimleri, istihdama katkıları, kimlik oluşumu ve kentsel kaynaklara erişimleri konuları üzerinden kentte yaşam süreçleri incelenecektir” dedi.

Ayrıca proje kapsamında odak grup tartışmaları, derinlemesine görüşmeler, saha gözlemleri ve örnek olay karşılaştırmaları gibi çeşitli etnografik araştırma yöntemlerinin kullanılması ve bu yolla elde edilecek bilgilerin ana veri tabanını oluşturması hedeflenmektedir. Araştırma bulguları paneller, çalıştaylar ve yayınlar aracılığıyla politika yapıcılara ve diğer hedef kitlelere iletilecektir. Türkiye'deki Suriyeli göçmenleri destekleyen önde gelen kuruluşlardan Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD-ASAM), Ticaret ve Sanayi Odaları ve ilgili diğer kurumlar ve yerel örgütler veri toplama, etkileşim çalıştayları, problem çözme ve yaygınlaştırma faaliyetlerinde projeye destek vermektedir. Projenin ilerlemesi bütün paydaşlar tarafından sanal toplantılarla düzenli olarak değerlendirilmekte ve seminerlerle yaygın paylaşım amaçlanmaktadır.

Proje ile ilgili detaylara şu adreslerden erişebilirsiniz: https://citiesidentities.wordpress.com/, https://www.instagram.com/city.identity/, https://twitter.com/cityidentity