Suriyeli sığınmacılar için psikolojik destek merkezi

Gaziantep'te Suriyeli sığınmacıların psikolojik destek alabilmeleri için psikolojik danışmanlık merkezi açıldı.

Syrian American Medical Society (SAMS) Derneği tarafından, 8 yıl önce Suriye'de çıkan savaş sonrası psikolojik desteğe ihtiyaç duyan Suriyeliler için psikolojik danışmanlık merkezi açıldı. Gaziantep'in Bey Mahallesi'nde hizmete giren merkezden, savaş sonrasında psikolojik sorunlar yaşayan Suriyeliler faydalanabilecek. Türk ve Suriyeli psikologların görev aldığı merkezde uygulanacak tedavi ile Suriyeliler, savaşın yol açtığı psikolojik travmalardan kurtarılacak.

Suriyeli sığınmacılar için sağlık hizmeti sağlamaya çalıştıklarını ifade eden SAMS Derneği Türkiye Ofis Müdürü Mazen Kewara, “SAMS tıbbi bir dernek. Sağlıkla ilgili her türlü hizmeti Suriye içerisinde ve Türkiye'deki Suriyeli mültecilere Türkiye hükumeti ile iş birliği yaparak vermeye çalışıyoruz. Gaziantep'te ve Türkiye'de açtığımız merkezler ile ruh sağlığı, psiko-sosyal hizmetler ve fiziksel tedaviler ile ilgili merkezler oluşturarak ilgileniyoruz. Yakın zamanda birkaç merkez daha açmaya çalışıyoruz. Belki diş ile ilgili bir merkez açabiliriz. Sağlık merkezleriyle ilgili bazı projelerimiz var” diye konuştu.