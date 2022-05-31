Suriyeli yaşlı kadına tekmeli saldırı

Gaziantep'te Suriye uyruklu yaşlı kadın, 'çocuk hırsızına benzetildiği' iddiasıyla tekmeli saldırıya uğradı. Yaşlı kadın gözyaşlarına boğulurken, tekme atan şahıs gözaltına alındı.

Ülkesindeki iç savaştan kaçarak Gaziantep'e sığınan 70 yaşındaki Suriyeli uyruklu yaşlı kadın, kentteki ‘çocuk hırsızına benzetildiği' gerekçesiyle bir kişinin tekmeli saldırısına uğradı. Çaresizce ağlayan kadının görüntüleri yürek burktu. Olay üzerine Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılarak saldırganın S.Ç. olduğu tespit edildi. Yapılan operasyon ile şahıs gözaltına alındı.

Saldırıya uğrayan ve akli dengesinin yerinde olmadığını tespit edilen 70 yaşındaki kadının kaymakam tarafından evinde ziyaret edildiği belirtilirken, Gaziantep Valisi Davut Gül de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Engelli ve yaşlı teyzemize tekme atan kişi emniyetimizin titiz çalışması sonucu tespit edilmiş ve savcılığımız tarafından gözaltına alınmıştır. Vali yardımcımız, teyzeyi evinde ziyaret ederek devletimizin sıcak elini uzatmıştır. Kriminal tiplere fırsat vermeyeceğiz. Üzgünüz" ifadelerini kullandı.

Saldırganın birçok suçtan sabıka kaydı bulunduğu öğrenilirken, bazı sosyal medya kullanıcıları, Suriyeli kadına yapılan saldırı görüntülerle ilgili yaptıkları bazı yorum ve paylaşımlarda, son dönemlerde Suriyeli mültecilere yönelik artan söylemlerin şiddeti tetiklediği belirterek siyasetçilere duyarlılık çağrısında bulundu.