Suruçlular Gaziantep'te buluştu

Suruçlular Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Kurucular Kurulunun yemekli toplantısı Gaziantep'te bir otelde yapıldı. Toplantıya derneğin kuruculuğunu üstlenen Gaziantep'te yaşayan Suruçluların kanaat önderleri, sanayicileri, iş adamları ve Suruç kökenli muhtarlar katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Suruçlular Derneği Başkanı Nebi Kaplan, “Şahsıma bu görevi tevdi eden büyüklerimize başta teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Ben de bu görevi en iyi şekilde layığıyla yapmak istiyorum. Bu millete hizmet etmenin alanı, sahası yoktur. Bu makamlar gelip geçicidir. Önemli olan gök kubbede hoş bir seda bırakmaktır. Bu bir bayrak yarışıdır. Bireylerin sivil toplumda katılımcılığın, çoğulculuğun ve beraberliğin demokrasinin vazgeçilmez unsuru ve toplumun duyarlılıklarını dile getiren kuruluşlar olduğunu unutmamamız gerekir. Bireyler tek başına yapamadıklarını güçlü bir birliktelik oluşturarak sivil toplum kuruluşu şemsiyesi altında yürütebilirler. STK olarak derneğimizde insanımızın demokratik sesi olacak, çoğulculuğun sesi doğrultusunda birlik ve beraberlik içinde iyi, güzel başarılı çalışmalar yapacaktır. En azından biz buna inanıyoruz. İnsanlarımızın huzuru, mutluluğu, çalışma arzuları, maddi ve manevi sorunlarına en pratik şekilde çözüm arayacak yaşlılarımızın yalnızlarımızın, mazlumlarımızın mahzunlarımızın ve yetimlerimizin yanında olacaktır. Bizim görevimiz hayırsever iş adamlarımızdan yardımlarımızı alıp ihtiyaç sahiplerine vermektir. Burada STK'lar aracılık görevini de üstlenmektedir” dedi.

Urfalılar Derneği Eski Başkanı Avukat Feridun Gökhan da yaptığı konuşmada, “Bu seçkin topluluğu görünce sevgili başkanımı da dinleyince çok mutlu oldum. Ben buraya gelirken şunu düşündüm. 40-50 yıl öncesi aklıma geldi. Buradaki tabloyu görünce doğrusu gurur duydum. Yani mikrofonlara hiç yabancı değilim ama bu bilge insanları görünce heyecanım kat kat arttı. İyi ki varsınız hepinize helal olsun. Ben hoşgörünüze sığınarak uzatmak istemiyorum. Daha nice toplantılarda panellerde, gecelerde beraber olacağız. Kültürümüzü, tarihimizi yaşayacağız” ifadelerini kullandı.

Sanayici-İş Adamı İrfan Çelikaslan da konuşmasında “Saygıdeğer Federasyon Başkanımız Prof.Dr. Tevfik Gürsoy hocam, Suruçlular Derneği Başkanı Nebi Kaplan kardeşim, kadim şehir Suruçlu hemşehrilerim. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Evliya Çelebi Seyahatnamesinde Suruç'tan bahsederken havası hoştur insanları zindedir der. Suruç, az önce de belirttiğim gibi kadim bir şehirdir. Bu kadim şehrin fertleri olarak Gaziantep'te bir derneğin kuruluşu vesilesiyle bir aradayız. Biz bugün sadece kurucular kurulunu davet ettik, eğer bütün kardeşlerimizi davet etseydik bize otel salonları, kapalı spor salonları, stadyumlar bile yetmezdi ama bu toplantıyla kurucular kurulunu bir araya getirelim dedik. Feridun Gökhan Bey'in de dediği gibi cemiyet olma ruhunun aslında içimizde yara olan bir boyutu var. 40 yıldır Gaziantep'te oturan bir fert olarak benim içimdeki en büyük yara aktif bir derneğimizin olmaması ve bizim yerimize başkalarının söz söylemesidir. İşte bunun için birliktelik hepimiz için hayati öneme sahip konudur. biz Suruç'un dengelerini gözeterek elimizden geldiği kadar başta Didan, Karakeçili, Pijan, Dınnayi, Şeddad, Şeyhan olmak üzere bütün aşiretleri dahil ettik. Kadim şehir Suruç'un yerlisi Türkmen kardeşlerimizi de unutmadık. Aşiretlerin ileri gelenlerini, bürokratları, sanayicileri, iş adamlarını her büyük aileden birilerini bu yapının içine dahil etmeye çalıştık.daha doğrusu herkes elini bu taşın altına koysun istedik. Biz istiyoruz ki Suruçlu, Halfetili, Birecikli, Bozovalı, merkez ve diğer ilçelerden kardeşlerimizle dayanışma içinde bu birliğimizi beraberliğimizi daim kılalım insanlara faydamız olsun şehrin entegrasyonuna faydamız olsun. Tekrar katılımınız için hepinize teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Şanlıurfalı Dernekleri Federasyonu Kurucu Başkanı Av. Prof. Dr. Tevfik Gülsoy'da toplantıda yaptığı konuşmada, “Her coğrafya kaderdir. Bu coğrafya bizim kaderimiz. Gaziantep coğrafyasıyla Urfa coğrafyası birbirinden farklı değil aynı. Dolayısıyla aslında Gazi şehir biraz geniş anlam taşıyor. Çünkü çok öteye gitmeye gerek yok. Birinci dünya savaşının sonunda bir yenilgi ve işgalle karşılaştığımızda bu coğrafyada Maraş, Urfa ve Antep aynı güçler tarafından işgal edildi ve bu güçler mümkün olduğunca hem kendi mücadelelerini verdiler hem de birbirleriyle dayanışma içerisinde bu mücadeleyi vererek bir bağımsızlık sürecinde müthiş bir tarih yazdılar. Ben Birecikliyim ama Suruç İle kan bağım var. O gün bugün devam ediyorum. O günlerde aslında çok iyi niyetle çaba gösteren ama ortak paydaları başkalarının bu iyi niyeti suistimal ettiği insanlar olması dolayısıyla tekrar bir araya geldiler. Yani ben şimdi olsun yine çekingenim ama gerekirse mutfakta katkı sunmaya hazır olduğumu söyledim. Ama kendimizi bu süreçte kurucu başkanlık yapacak pozisyon sağladılar. Ben bu dostlarımızın bana gösterdiği inançtan dolayı iltifatı ve teveccühünden dolayı kendilerine minnettarım. Çünkü insanın bulunabileceği en güzel makam bu gönüllerde karşılık bulması. Allah hepinizden razı olsun” diye konuştu.