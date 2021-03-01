Survivor yıldızı Aycan artık Survivor izlemiyor

Yarışmayla adını duyuran ve Türkiye Kadınlar 1. Futbol Ligi'nde mücadele eden Gaziantep ALG Spor'da forvet mevkiinde oynayan Aycan Yanaç, geçen yıl katıldığı Survivor yarışmasının ardından yeşil sahalara geri döndü. ALG Spor'un sponsorluk törenine katılan Yanaç, burada yaptığı açıklamada yeni dönemdeki Survivor yarışmalarını izlemediğini söyledi. Yarışmayla ilgili favorisinin bulunmadığını belirten Yanaç, “Çok zaman bulamıyorum Gaziantep'te geldiğim için ve İstanbul'da da işlerim olduğundan. Bir de benim için geçen seneden çok yeniymiş gibi olduğundan çok izlemiyorum. Favorim yok iyi olan kazansın” dedi.

Türkiye'de kadın liginin pandemiden dolayı başlayamadığını ifade eden Yanaç, “Hem Avrupa'da hem erkeler liginde tüm ligler oynanıyor bir tek kadın ligi oynamıyor Türkiye'de. Hep oynatacağız diyorlar 1-2 aya ama sezonu bitirdik, hala biz oynamadık. Son aylarımız kaldı, inşallah onlardan ümit ediyoruz. Bize başlansın dediğinde biz her zaman hazırız ve sahaya çıkıp maçı oynamak istiyoruz” diye konuştu.

"İstanbul'a gidince Gaziantep'i özlüyorum"

Koronada herkesin evlerde bireysel çalışmak zorunda kaldığını kaydeden Aycan Yanaç, “Şu an toplandık Gaziantep'te antrenmanlara başladık. Biz hazırız, maçlar başladığında galibiyetlerimizi alacağız. Gaziantep beni iyi karşıladı, buraya da alıştım. Aslında İstanbul'a gittiğimde burayı özlüyorum, biran önce geri döneyim istiyorum. Burada da bir evim var artık, burada olduğum için mutluyum” diye konuştu.