Suudi market devinin umudu Türkiye

Gaziantep Valisi Davut Gül'ü ziyaret eden Bin Davwood marketler zincirinin Yönetim Kurulu üyesi Abdul Khalig Bin Dawood, "Burada inşallah marketler zincirimizde satmak için, pazarlamak için güzel ürünler bulacağımıza inanıyorum" dedi.

Gaziantep'te yapılacak olan Orta Doğu ve Kuzey Afrika Ülkeleri (MENA) Gaziantep İş Yatırım Forumu'na katılmak üzere kente gelen Suudi iş adamı Abdul Khaliq Bin Dawood, Gaziantep Valisi Davut Gül'ü makamında ziyaret etti. Suudi Arabistan merkezli 'Bin Dawood' marketler zinciri yönetim kurulu üyesi Abdul Khaliq Bin Dawood, İpekyolu Kalkınma Ajansı ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi koordinasyonunda 17 Nisan Çarşamba günü gerçekleştirilecek olan Orta Doğu ve Kuzey Afrika Ülkeleri (MENA) Gaziantep İş ve Yatırım Forumu'na katılmak üzere Gaziantep'e geldi. Gaziantep'e geldikten sonra ilk olarak Vali Davut Gül'ü makamında ziyaret eden Bin Dawood'a Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Körfez Ülkeleri Temsilci Mustafa Göksu, Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım ve İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Burhan Akyılmaz da eşlik etti. Valilik makamında ikili görüşmelerde bulunan Vali Gül ile 'Bin Dawood' marketler zinciri Yönetim Kurulu üyesi Abdul Khaliq Bin Dawood atılacak adımlarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Ziyarette açıklamalarda bulunan Gaziantep Valisi Davut Gül, "İpekyolu Kalkınma Ajansı ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi'nin katkılarıyla alım heyetinden iş adamları kentimize geliyor ve burada iş adamlarımızla görüşüyorlar. Piyasa şartlarını görüşüp, şartların uyması durumunda ihtiyaç noktalarına göre fiyat kalite ve diğer şartlarda değerlendirmeler yapıyorlar. Sonrasında anlaşmalar yaparak karşılıklı ticarete katkı sağlıyorlar. Misafirimiz Abdul Khaliq Bin Dawood da bu sebeple burada" dedi.

Umudu Türkiye

Vali Gül'den sonra açıklamalarda bulunan Abdul Khaliq Bin Dawood, "Ben Vali beyin bu sıcak karşılamasından dolayı çok teşekkür ediyorum. Burada inşallah Suudi Arabistan'daki Bin Dawood marketler zincirimizde satmak için, pazarlamak için güzel mamuller bulacağımıza inanıyorum. İnşallah daha çok ve daha yeni şeyler de bulmak için gayret edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Körfez Ülkeleri Temsilci Mustafa Göksu da, "Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi olarak biz bu tür programları Türkiye'nin değişik illerine yönelik olarak özellikle yapıyoruz. Bunu yapmamızın sebebi tüm ticaretin sadece Ankara ve İstanbul gibi merkezlerde toplanmayıp Türkiye geneline dağılmasıdır. Bu nedenle burada ikili görüşmeler olacak. Bu ikili görüşmelerden sonra kalkınma ajanslarımıza yatırımcılarımızı ve tüccarlarımızı tanıtıp iki taraf arasında bir kontak kurulmasını sağlamaktır" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından değerlendirmelerde bulunan İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Burhan Akyılmaz, "Yerli ve yabancı bütün alım heyetlerini Gaziantep'te ağırlamaya çalışıyoruz. Burada onların ihtiyaç duyduğu bütün ürünleri temin etmeye çalışıyoruz. Gelen heyetlere bölgemizin yatırım ve kalkınma ekosistemleri hakkında da bilgi verip yatırımcı çekmeyi hedefliyoruz. Bu heyet de bu bağlamda burada ve bu heyet önümüzdeki dönemde Gaziantep'e yapabilecekleri yatırımları inceleme fırsatı bulacaklar. Bu vesileyle Cumhurbaşkanımıza, Gaziantep Valisi Davut Gül'e ve Gaziantep'teki odalarımıza çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Ziyarette yer alan Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım ise Suudi iş adamı Bin Dawood'un en iyi ürünü en uygun fiyata bulacağı yerde olduğunu vurguladı. Açıklamaların ardından Gaziantep Valisi Davut Gül ile Abdul Khaliq Bin Dawood arasından atılacak adımlarla ilgili ikili görüşmeler gerçekleştirildi.