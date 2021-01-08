Tablet hırsızları yakalandı

Gaziantep'te bir eve yapılan operasyonda 5 çalıntı tablet ele geçirilirken 1 şüpheli gözaltına alındı.

Şahinbey Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Cengiz Topel mahallesinde bulunan bir adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda, 5 çalıntı tablet, 2 ses sistemi, 5 kamera, 3 matkap ve çok sayıda muhtelif çalıntı malzeme ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alınarak hakkında yasal işlem başlatıldı.