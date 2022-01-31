Taburcu olan minik Asiye memleketi Gaziantep'e döndü

Gaziantep'te iki pitbullun saldırısı sonrası ağır yaralanan ve sevk edildiği Antalya Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde bir dizi operasyon geçiren 4 yaşındaki Asiye Ateş, sabah saatlerinde taburcu edildikten sonra memleketi Gaziantep'e döndü. Minik Asiye ve ailesini, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin çiçekler ve oyuncaklarla karşıladı.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde 22 Aralık 2021 tarihinde iki pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Asiye Ateş ağır yaralanmıştı. İlk müdahalesinin ardından Gaziantep Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan küçük Asiye, Gaziantep'teki özel bir hastaneye sevk edilmişti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Asiye Ateş'in tedavisini Türkiye'nin ilk yüz ve çift kol nakillerini gerçekleştiren Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan'ın takip etmesini istedi. Küçük Asiye, Sağlık Bakanlığının görevlendirdiği hava ambulansıyla Gaziantep'ten 25 Aralık'ta Akdeniz Üniversitesi Hastanesine getirilerek tedavisine başlandı. 1 gün sonra ise Özkan ve ekibi tarafından yaklaşık 4 saat süren ilk seans ameliyatı ile Asiye'ye kalça ve sırtından doku nakledildi. Başarılı geçen ameliyatın ardından Asiye, 2 gün sonra uyandırılıp, 29 Aralık'ta normal servise alındı. 14 Ocak'ta Asiye'ye kulağındaki hasar ve yüz felcine yönelik sinirle ilgili operasyonlar yapıldı. Küçük Asiye'nin 26 Ocak'ta kulağına da işitme kaybına yönelik operasyon yapılmıştı.

Minik Asiye taburcu edildi, memleketine döndü

Gaziantep'teki pitbull saldırısı sonrası Antalya Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen ilk etapta planlanan tedavisi tamamlanan 4 yaşındaki Asiye Ateş, 37. günde taburcu edildi. İlk etap operasyonları tamamlanan 4 yaşındaki Asiye Ateş, taburcu edildikten sonra memleketi Gaziantep'e döndü. Minik Asiye ve ailesini, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin çiçeklerle ve oyuncaklarla karşılarken, baba Hüseyin Ateş, kızının sağlık durumunun iyi olduğunu ve 1.5 ay sonra tekrar Antalya'ya tedavi için tekrar gideceklerini söyledi.