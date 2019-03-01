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Tabutlar peş peşe çıkarıldı

Gaziantep’te dün meydana gelen trafik kazasında ölen 3 kişinin cenazesi morgdan peş peşe çıkarıldı.

Gaziantep'te dün meydana gelen trafik kazasında ölen 3 kişinin cenazesi morgdan peş peşe çıkarıldı. Kazada hem annesini hem de babasını kaybeden Tuncay Ağca büyük acı yaşadı.


Gaziantep'in Nurdağı ilçesi Gökçedere kavşağında İslahiye ilçesinden Nurdağı ilçesi istikametine seyir halinde bulunan S.A. idaresindeki 80 GK 191 plakalı otomobile, arkasında seyir eden M.A.D. yönetimindeki 27 BH 53 plakalı hafif ticari araç çarpmış, kazada çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobilde bulunan Ayşe Ağca olay yerinde, İbrahim Taşlıçoban ile Hakkı Ağca ise hastanede hayatını kaybetti.


Kazada ölenlerin cenazeleri yapılan otopsilerin ardından konuldukları Gaziantep Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak, yıkama ve defin işlemleri için ailesine teslim edildi. Kazada annesi Ayşe Ağca ve babası Hakkı Ağca'yı kaybeden Tuncay Ağca ise, büyük acı yaşadı. Acılı evlat, annesinin cenazesinin bulunduğu tabutun başında gözyaşı döktü.


Cenazeler, yıkama ve kefenleme işlemleri için Asri Mezarlık morguna götürüldü. İşlemlerin tamamlanmasının ardından cenazeler, morgdan peş peşe çıkarıldı.


Cenazeler defnedilmek üzere Osmaniye'ye gönderildi.

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