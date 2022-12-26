Tadilattaki düğün salonunda yangın

Gaziantep'te tadilat halindeki düğün salonunda yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, Şehitkamil ilçesi Mücahitler Mahallesi'nde bulunan bir düğün salonunda çıktı. İddiaya göre, tadilatı devam eden düğün salonunda bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın sonrası olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yangın, itfaiye ekiplerinin kısa süreli müdahalesiyle söndürüldü.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.