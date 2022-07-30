TAG Otoyolu 30 saat sonra çift yönlü olarak trafiğe açıldı

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Gaziantep OSB'ye ait atığın taşması sonucu trafiğe kapanan Gaziantep batı ve kuzey gişeleri arasındaki kısmı, 30 saat süren çalışmaların ardından trafiğe açıldı. Trafiğe açılan TAG Otoyolu Gaziantep batı ve kuzey gişeleri arasındaki çift yönlü araç akışı ve tamamlanan çalışmalar sonrası son durum ise dron ile havadan görüntülendi.

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nu 28 Temmuz Perşembe akşam saat 21.00 sıralarında kaplayan Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'ne ait atığı temizleme çalışmaları yaklaşık 30 saatlik çalışmanın ardından tamamlandı.

TAG Otoyolu 30 saat sonra açıldı

Karayolları, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerine ait 30 civarında iş makinesi ile yapılan çalışmalar neticesinde TAG Otoyolu, Gaziantep batı ve kuzey gişeleri arası gece saat 23.50 sıralarında çift yönlü olarak trafiğe açıldı.

Açılan TAG Otoyolu havadan görüntülendi

Trafiğe açılan TAG Otoyolu Gaziantep batı ve kuzey gişeleri arasındaki çift yönlü araç akışı ve tamamlanan çalışmalar sonrası son durum ise dron ile havadan görüntülendi. Görüntülerde, yapılan çalışmaların ardından trafik akışının güvenli bir şekilde sağlanması için alınan önlemler ve yoğun araç trafiği dikkat çekti.