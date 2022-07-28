TAG Otoyolu'na akan atığın önünün kesilmesi için çalışma başlatıldı

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'ne ait atık havuzundan Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'na sızan atığın önünün kesilmesi için çalışma başlatıldı. Çift taraflı trafiğe kapatılan yolda atıklar arasında mahsur kalan tır sürücüsü ise kurtarıldı.

Olay, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Gaziantep batı ve kuzey gişeleri arasındaki kısmında meydana geldi. İddiaya göre, Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'ne ait atık havuzunda bulunan atık bilinmeyen bir nedenle sızarak TAG Otoyolu'na aktı. Yaşanan sızma sonucu yol çift taraflı trafiğe kapatılırken, atıklar arasında mahsur kalan bir tırın şoförü itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Atığın olduğu bölgede bazı araçların da mahsur kalmış olabileceği iddia edildi. Atık havuzundan otoyola sızan atığın önünü kesmek için çok sayıda iş makinesi ile bölgede çalışma başlatıldı. Yapılan çalışma ile otoyoldaki atığın da boşaltılması amaçlanıyor.