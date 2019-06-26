Tahılda hasattan sonra saman telaşı

Türkiye'nin tahıl ambarı olarak bilinen Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde hasat ile birlikte saman telaşı da başladı.

Türkiye'de en fazla hububatın yetiştiği bölgelerden olan Güneydoğu'da arpa ve buğday hasadı devam ederken, Gaziantep'in Yavuzeli ilçesindeki ovalarda hasat edilen arpa ve buğdayların samanı içinse hayvan yetiştiricileri tatlı bir telaş yaşıyor. Hayvan üreticilerinin yanı sıra saman tüccarları da çiftçiden topladıkları samanları, depolarında çuval ya da balyalar haline getirerek, kışın hayvan yetiştiricilerine satıyor.

Çiftçiler hasat ettikleri buğday ve arpa samanının tonunu 320 TL'den hayvan üreticilerine ya da saman tüccarlarına satıyor. Harman olarak bilinen saman biriktirme yerlerine bırakılan samanlar, buradan römork veya kamyonetlerle depolara götürülüyor. Samanlar daha sonra püskürtme makinesi olarak da bilinen saman atma makineleri yardımıyla depolara dolduruluyor. Burada çuvallanan ve balyalar haline getirilen samanlar, satış için kış dönemine kadar bekletiliyor.

Buğday yetiştiriciliği yapan Ziraat Odası Başkanı Bekir Sakar, "Tarlalarında hasat yapan çiftçilerimizi oldukça zor bir süreç yaşıyor. Ama çiftçilerimiz bu zorlu süreçleri, fırsata da dönüştürerek, en güzel şekilde hasadını yapıyor. Tahılda hasat döneminin son haftalarını yaşıyoruz. Çiftçilerimiz, bu kavurucu sıcaklara rağmen tarlada biçerdöverler ile birlikte tarlada çalışıyor. Hasadı yapan çiftçiler, buğday ve arpanın sapını ise samana dönüştürüyor. Hem hasattan hem de samandan para kazanıyor" dedi.

Çiftçilerden Hasan Güzel ise yıl boyunca emeklerinin karşılığını almak için mücadele ettiklerini belirterek, verdikleri emeğin karşılığını alabilmenin sevincini yaşadıklarını ifade etti. Güzel, tarladan topladıkların hububatın samanını da hayvan yetiştiricilerine ve saman tüccarlarına sattıklarını kaydetti.